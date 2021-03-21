Anadolu Efes: 89-98

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, kontrolü sürekli elinde tuttu. Micic, Sertaç ve Moerman'la farkı 13 sayıya çıkaran lacivert beyazlılar, dördüncü periyoda 74-64 önde başladı. Son periyotta Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına dış şutlarla karşılık veren konuk ekip salondan 98-89 galip ayrıldı.

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