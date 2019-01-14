Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Afyon Belediyespor: 97-78

Anadolu Efes - Afyon Belediyespor: 97-78

33 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih VuralANADOLU EFES: Micic 4, Larkin 14, Metecan Birsen 18, Motum 17, Dunston 10, Mustafa Kurtuldum 2, Ömercan İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay, Onuralp Bitim 13, Sertaç Şanlı 14AFYON BELEDİYESPOR: Calloway 10, Serkan Menteşe...

Anadolu Efes - Afyon Belediyespor: 97-78, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural

ANADOLU EFES: Micic 4, Larkin 14, Metecan Birsen 18, Motum 17, Dunston 10, Mustafa Kurtuldum 2, Ömercan İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay, Onuralp Bitim 13, Sertaç Şanlı 14

AFYON BELEDİYESPOR: Calloway 10, Serkan Menteşe 7, Altan Erol 16, Zelionis 7, Carter 5, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 15, Hagins 9, İsmail Kerem Gülmez, Safdar Çağan Aydın 2, Talat Altunbey

1'İNCİ PERİYOT: 29-16

İLK YARI: 51-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Afyon Belediyespor'u 97-78 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:13 Kaynak: DHA

Alper Özgök, Afyon, Anadolu Efes, Spor
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