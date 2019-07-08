Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı
52 dakika önce
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'i transfer etti.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:23 Kaynak: AA
Basketbol Takımı, Rusya
'nın CSKA Moskova
takımından ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon CSKA Moskova'yla THY Avrupa
Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, bütün maçlarda forma giydi. Peters, THY Avrupa Ligi'nde 5.3 sayı, 2.3 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu 3 sayı çizgisinin gerisinden de yüzde 43.3'lük bir isabet yakaladı.
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