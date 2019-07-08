Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı
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Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı

52 dakika önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'i transfer etti.

Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı, System.String[]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon CSKA Moskova'yla THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, bütün maçlarda forma giydi. Peters, THY Avrupa Ligi'nde 5.3 sayı, 2.3 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu 3 sayı çizgisinin gerisinden de yüzde 43.3'lük bir isabet yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:23 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Moskova, Rusya, Spor
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