Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti
2 saat önce
Anadolu Efes, geride kalan sezonda CSKA Moskova ile THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu Alec Peters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
, geride kalan sezonda CSKA Moskova
ile THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu Alec Peters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon THY Eureleague'de final oynama başarısı gösterip, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Efes, bu bağlamda CSKA Moskova ile yollarını ayıran Alec Peters'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.
24 yaşındaki basketbolcu, 2018-2019 sezonunda THY Euroleague'de 5.3 sayı, 2.3 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. - İSTANBUL
Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti
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