Anadolu Efes averajla 3. sıraya geriledi! Fenerbahçe Beko ise... - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes averajla 3. sıraya geriledi! Fenerbahçe Beko ise... - Son Dakika Spor

Anadolu Efes averajla 3. sıraya geriledi! Fenerbahçe Beko ise...

6 saat önce

Geçen sezon final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da başarılı takımlarından olan Anadolu Efes, sahasında Rusya'nın güçlü ekiplerinden CSKA Moskova'ya son anlarında yediği basketle 81-80 mağlup oldu.

Anadolu Efes averajla 3. sıraya geriledi! Fenerbahçe Beko ise..., System.String[]

Geçen sezon final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da başarılı takımlarından olan Anadolu Efes, sahasında Rusya'nın güçlü ekiplerinden CSKA Moskova'ya son anlarında yediği basketle 81-80 mağlup oldu.


Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren lacivert-beyazlı ekip, 12 galibiyette kalırken, 3. mağlubiyetini yaşadı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, lider girdiği haftanın ardından averajla 3. sıraya geriledi.


Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise bir başka Rus ekibi Zenit'i konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahadan 84-81 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 10 yenilgiyle 18 takımlı ligde 15. sırada yer aldı.


Organizasyonda şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Baskonia'yı 77-55, Barcelona ise Bayern Münih'i 77-67 yendi. İki İspanyol takımı, 12 galibiyetle Anadolu Efes'i yakalayarak averajla ilk 2 sıraya yerleşti.


THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:


Fenerbahçe Beko-Zenit (Rusya): 81-84


Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 88-79


AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Valencia (İspanya): 78-71


Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 55-77


Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 83-74


Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-81


Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 88-81


Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 67-77


ASVEL (Fransa) - ALBA Berlin (Almanya): 93-81


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:36 
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