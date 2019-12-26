Anadolu Efes, averajla bıraktığı liderliği geri almak istiyor! Maccabi'ye karşı iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes, averajla bıraktığı liderliği geri almak istiyor! Maccabi'ye karşı iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, averajla bıraktığı liderliği geri almak istiyor! Maccabi'ye karşı iddaa oranı...

6 saat önce

Bu bir ilandırErgin Ataman'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta bir ara 11 sayıya kadar fark yaptıkları CSKA Moskova maçını 81-80 kaybedip liderlikten olmuş, averajla 3. sırada yer almıştı.

Anadolu Efes, averajla bıraktığı liderliği geri almak istiyor! Maccabi'ye karşı iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


Ergin Ataman'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta bir ara 11 sayıya kadar fark yaptıkları CSKA Moskova maçını 81-80 kaybedip liderlikten olmuş, averajla 3. sırada yer almıştı.


Dış sahada bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 3 kere kazanabilen Maccabi Tel Aviv'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak olan Anadolu Efes'in galibiyetine iddaa'da 1,25 oran belirlenmiş durumda...


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ERGİN ATAMAN: "SABIRLI, DOĞRU SEÇİMLERLE OYNAMAMIZ GEREKİYOR"


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yaptığı açıklamada; "Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor." demişti.


Ataman'ın bu açıklamalarından yola çıkıp Misli.com'da "ALT" tercihlerine yönelen iddaa oyuncuları artmaya başladı...


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Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Moskova, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:12 
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