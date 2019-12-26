Anadolu Efes, averajla bıraktığı liderliği geri almak istiyor! Maccabi'ye karşı iddaa oranı...

Bu bir ilandır



Ergin Ataman'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta bir ara 11 sayıya kadar fark yaptıkları CSKA Moskova maçını 81-80 kaybedip liderlikten olmuş, averajla 3. sırada yer almıştı.



Dış sahada bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 3 kere kazanabilen Maccabi Tel Aviv'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak olan Anadolu Efes'in galibiyetine iddaa'da 1,25 oran belirlenmiş durumda...



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ERGİN ATAMAN: "SABIRLI, DOĞRU SEÇİMLERLE OYNAMAMIZ GEREKİYOR"



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yaptığı açıklamada; "Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor." demişti.



Ataman'ın bu açıklamalarından yola çıkıp Misli.com'da "ALT" tercihlerine yönelen iddaa oyuncuları artmaya başladı...



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