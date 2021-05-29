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Anadolu Efes, Avrupa'da tarih yazma peşinde - Son Dakika

Anadolu Efes, Avrupa'da tarih yazma peşinde

29.05.2021 11:36
Anadolu Efes, Avrupa'da tarih yazma peşinde, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın karşılaşacağı İspanya'nın Barcelona ekibini yenerek adını tarihe yazdırmaya çalışacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın karşılaşacağı İspanya'nın Barcelona ekibini yenerek adını tarihe yazdırmaya çalışacak.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini 89-86 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, diğer eşleşmede İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösterirken, bu iki organizasyonda da finali göremedi ve üçüncü oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamladı.

Hedef 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupası

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

Ataman, koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

Avrupa'da 10. kupa için parkede

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

Barcelona daha önce iki kez şampiyon oldu

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Barcelona, Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez kupayı müzesine götürdü.

İspanyol ekibi, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona, yarın oynanacak finali kazanarak Avrupa Ligi'nde üçüncü kupasını elde etmeye çalışacak.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Avrupa'da tarih yazma peşinde - Son Dakika Spor


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