Anadolu Efes, "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçildi - Son Dakika

Anadolu Efes, "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçildi

Anadolu Efes, Avrupa Ligi tarafından dördüncü kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçilerek bir ilke imza attı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi tarafından dördüncü kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçilerek bir ilke imza attı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül kazanan tek Türk kulübü olan Anadolu Efes, 2020 yılında kazandığı Altın Ödül ile bu ödülü dört kez kazanan ilk kulüp olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 2010, 2013 ve 2017 yıllarında Altın Ödül, 2019 yılında ise Gümüş Ödül kazanan Anadolu Efes, bu yılki ödüle ise pandemi dönemine yönelik oluşturduğu aksiyon planı ve Covid-19 sonrası yeni normal döneme ilişkin yarattığı strateji ile ulaştı. THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden 42 kulübün pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı organizasyonda, Anadolu Efes bir kez daha Altın Ödül kazanarak ülkemizi gururlandırmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basketbolseverlerin sevdikleri oyundan uzak kaldıkları, taraftarlarımızın kulüplerini çok özlediği böyle bir salgın döneminde halkımıza ve taraftarlarımıza büyük gurur yaşatan bu ödülü kazandığımız için çok mutluyuz. Böyle önemli ödüller kazanarak Türk basketbolunun değerini artırmayı sürdürüyoruz. 2019-2020 sezonu boyunca saha içinde elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra saha dışında da pazarlama faaliyetlerimiz ile fark oluşturmuştuk. Salgın döneminde ise bu döneme yönelik oluşturduğumuz aksiyon planı ve Covid-19 sonrası yeni normal dönemine ilişkin yarattığımız stratejimiz ile Türk sporuna öncülük ettiğimizi düşünüyoruz.

Özellikle sosyal izolasyon döneminde gerçekleştirdiğimiz pazarlama ve iletişim faaliyetlerimiz ile basketbolun taraftarlarımızın hayatında çok daha büyük yere sahip olmasını ve basketbolseverlerin bu dönemi daha huzurlu ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağladık. Sosyal fayda sağladığımız; taraftarlarımızı, kombine sahiplerimizi ve partnerlerimizi iletişimimizin merkezine aldığımız sosyal izolasyon süreci çalışmalarımız ile fark oluşturduk. #UnutulmayacakSezon iletişim kampanyamız ile birlikte Anadolu Efes ailesinin 2019-2020 sezonu ile ilgili tüm duygu ve anılarını birbirleriyle paylaşması için bir mecra oluşturduk. Ayrıca spor ekosisteminin ekonomik problemler yaşadığı dönemde yeni partnerlik anlaşmalarına imza atarak spor dünyasına umut aşıladık.

Bu çalışmaları hayata geçirmedeki en büyük motivasyon kaynağı ise taraftarımızdan aldığımız sinerjiydi. Bu sebeple başta taraftarlarımız olmak üzere ülkemize büyük gurur yaşatan bu ödülü kazanmamızda emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Bronz Ödül kazanan Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederiz."

Anadolu Efes, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü' seçildi - Son Dakika Spor
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