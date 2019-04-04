Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Ax Armani Exchange Olimpia Milan: 101 - 95

Anadolu Efes - Ax Armani Exchange Olimpia Milan: 101 - 95

1 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Miguel Angel Perez, Ilija Belosevic, Anne PantherANADOLU EFES: Micic 18, Simon 14, Larkin 12, Beaubois 14,, Moerman 13, Pleiss 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer, Anderson 3, Dunston 6AX ARMANİ EXCHANGE OLİMPİA MİLAN: James 17, Nunnally 10, Micov...

Anadolu Efes - Ax Armani Exchange Olimpia Milan: 101 - 95, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Ilija Belosevic, Anne Panther

ANADOLU EFES: Micic 18, Simon 14, Larkin 12, Beaubois 14,, Moerman 13, Pleiss 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer, Anderson 3, Dunston 6

AX ARMANİ EXCHANGE OLİMPİA MİLAN: James 17, Nunnally 10, Micov 14, Tarczewski 11, Nedovic 16, Kuzminskas 14, Jerrells, Omic 6, Brooks 7

1'İNCİ PERİYOT: 24-20

DEVRE: 42-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-69

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.36 Nedovic (AX Armani Exchange Olimpia Milan)

THY Avrupa Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 101-95 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 20'nci galibiyetini elde ederken, İtalyan ekibi ise 16'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:46 Kaynak: DHA

Anne, Miguel, Anadolu Efes, Milan, Spor
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