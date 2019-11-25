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Anadolu Efes, Bahçeşehir'i ezdi geçti

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Anadolu Efes 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de evinde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Bahçeşehir'i ezdi geçti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Anadolu Efes 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de evinde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji ise 30 Kasım saat 15.15'te TEKSÜT Bandırma deplasmanına konuk olacak.


SALON: Akatlar


HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu


BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 12, Mathiang 12, Perrantes 5, Can Altıntığ, Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3


ANADOLU EFES: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3


1'İNCİ PERİYOT: 18-18


İLK YARI: 41-46


3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-65

Anadolu Efes, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:23 
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