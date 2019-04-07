Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji: 86-73

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin
, Ali Şakacı
, Halit Can Cihan
ANADOLU EFES: Dunston 3, Doğuş Balbay
12, Simon 13, Moerman 16, Beaubois 16, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı
11, Anderson 8, Onuralp Bitim 2, Yiğitcan Saybir 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hadi Özdemir, Rautins 13, Slaughter 2, Colom 14, Harris 18, Can Altıntığ
12, White 9, Hakan Yapar 5
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 37-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-53
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes
, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.