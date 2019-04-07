Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji: 86-73

Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji: 86-73

33 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Halit Can CihanANADOLU EFES: Dunston 3, Doğuş Balbay 12, Simon 13, Moerman 16, Beaubois 16, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 11, Anderson 8, Onuralp Bitim 2, Yiğitcan Saybir 3BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hadi Özdemir, Rautins 13, Slaughter 2, Colom...

Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji: 86-73, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Halit Can Cihan

ANADOLU EFES: Dunston 3, Doğuş Balbay 12, Simon 13, Moerman 16, Beaubois 16, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 11, Anderson 8, Onuralp Bitim 2, Yiğitcan Saybir 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hadi Özdemir, Rautins 13, Slaughter 2, Colom 14, Harris 18, Can Altıntığ 12, White 9, Hakan Yapar 5

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

İLK YARI: 37-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:54 Kaynak: DHA

Ali Şakacı, Mehmet Şahin, Anadolu Efes, Spor
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