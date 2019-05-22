Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Banvit: 81 - 72

Anadolu Efes - Banvit: 81 - 72

6 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet KarabilecenANADOLU EFES: Micic 14, Beaubois, Metecan Birsen, Moerman 26, Dunston 23, Yiğitcan Saybir, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Simon 13, Onuralp Bitim 3, Sertaç Şanlı 2BANVİT: Perez 5, Şehmus Hazer 11, Tolga Geçim...

Anadolu Efes - Banvit: 81 - 72, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen

ANADOLU EFES: Micic 14, Beaubois, Metecan Birsen, Moerman 26, Dunston 23, Yiğitcan Saybir, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Simon 13, Onuralp Bitim 3, Sertaç Şanlı 2

BANVİT: Perez 5, Şehmus Hazer 11, Tolga Geçim 7, Shelton 16, Morgan 20, Metehan Akyel 1, Ragıp Berke Atar 5, Rıdvan Öncel 7, İsmail Cem Ulusoy

1. PERİYOT: 18-24

DEVRE: 41-44

3. PERİYOT: 64-62

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 34.03 Beaubois (Anadolu Efes)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Anadolu Efes, Banvit'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet alan takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci mücadele 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:09 Kaynak: DHA
Fatih Arslanoğlu, Serkan Emlek, Banvit, Anadolu Efes, Spor
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