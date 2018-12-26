Anadolu Efes, Barcelona Deplasmanında

İSTANBUL / DHAAnadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımına konuk olacak.

İSTANBUL/ DHA



Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımına konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 23: 00'te başlayacak.



Avrupa arenasındaki 636. maçına çıkacak olan tamselcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 635 karşılaşmada 349 galibiyet ve 286 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,0) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 388. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 195 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,6) elde etti. Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaşırken, temsilcimiz 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı.



İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Anadolu Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti. Turkish Airlines Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımına deplasmanda 84-102 mağlup olmuş, Barcelona Lassa ise İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımını deplasmanda 77-70 yenmişti. Euroleague'de 14. haftanın ardından Anadolu Efes 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile dördüncü sırada, Barcelona Lassa ise yedi galibiyet ve yedi mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

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