Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında - Son Dakika
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Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında

19 dakika önce

THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 18. haftada İspanya'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında, System.String[]

THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 18. haftada İspanya'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 23.00'te İspanya'nın FC Barcelona takımı ile karşılaşacak. Euroleague'de 17. haftanın ardından Efes 14 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averaj ile liderlik koltuğunda oturuyor. Barça ise 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alıyor.


Avrupa arenasındaki 676. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 675 karşılaşmada 378 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 428. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 427 karşılaşmada 221 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.


Barcelona ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar 8 kez parkeden galip ayrılırken, Barça ise 12 kez galibiyet sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Barcelona 74-64'lük skorla kazanmıştı.


İstatistiklerle iki takım


Ligde Anadolu Efes 86.6 sayı, 33.8 ribaund ve 17.9 asist ortalamalarıyla, Barcelona ise 84.2 sayı, 36.1 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İspanyol temsilcisinde de Nikola Mirotic 18.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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