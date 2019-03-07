Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes-Barcelona Maçında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlanacak

Anadolu Efes-Barcelona Maçında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlanacak

1 saat önce

THY EuroLeague'de dördüncü sırada yer alan Anadolu Efes'in beşinci sıradaki FC Barcelona Lassa'yı 8 Mart Cuma günü konuk edeceği karşılaşma, Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinliklere sahne olacak.

Anadolu Efes-Barcelona Maçında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlanacak, System.String[]
THY EuroLeague'de dördüncü sırada yer alan Anadolu Efes'in beşinci sıradaki FC Barcelona Lassa'yı 8 Mart Cuma günü konuk edeceği karşılaşma, Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinliklere sahne olacak.

THY EuroLeague'de dördüncü sırada yer alan Anadolu Efes'in beşinci sıradaki FC Barcelona Lassa'yı 8 Mart Cuma günü konuk edeceği karşılaşma, Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinliklere sahne olacak. Anadolu Efes forma ve spor giyim partnerleri, Anadolu Efes Fan Club üyesi 8 kadına maç forması hediye edecek. Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden check-in yapan her 8. kadın Anadolu Efes Fan Club'lı, formanın sahibi olacak. Anadolu Efes oyuncuları için çocuk basketbolseverlerin ve maskot Adel Arısı'nın yer alacağı bir çıkış koridoru oluşturacak Adel, ayrıca salon içerisinde oluşturacağı yüz boyama stantlarında da taraftarların maç deneyimine renk katacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Spor
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