Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Barcelona maçında 'Pembe Top'
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Anadolu Efes - Barcelona maçında 'Pembe Top'

1 saat önce

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi, bu akşam Anadolu Efes-Barcelona maçında uygulandı.

Anadolu Efes - Barcelona maçında 'Pembe Top', System.String[]

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi, bu akşam Anadolu Efes- Barcelona maçında uygulandı.

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top Sahada' projesi altıncı kez gerçekleştirildi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi kapsamında, bu akşam oynanan Turkish Airlines Euroleague Anadolu Efes - Barcelona mücadelesinde hava atışı pembe top ile yapıldı. Hava atışını, projesinin bu yılki gönüllü destekçisi, oyuncu Bensu Soral yaptı.

(İHA)

Anadolu Efes, Barcelona, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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