Anadolu Efes - Barcelona maçında 'Pembe Top'

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi, bu akşam Anadolu Efes- Barcelona maçında uygulandı.

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top Sahada' projesi altıncı kez gerçekleştirildi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi kapsamında, bu akşam oynanan Turkish Airlines Euroleague Anadolu Efes - Barcelona mücadelesinde hava atışı pembe top ile yapıldı. Hava atışını, projesinin bu yılki gönüllü destekçisi, oyuncu Bensu Soral yaptı.

(İHA)