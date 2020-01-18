Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'dan TEGV'e anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'dan TEGV'e anlamlı destek - Son Dakika Spor

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'dan TEGV'e anlamlı destek

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için bağış toplayacak.

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'dan TEGV'e anlamlı destek, System.String[]

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING All- Star 2020 organizasyonu kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için bağış toplayacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Ergin Ataman, ING All-Star 2020'de kendisiyle fotoğraf çektirip imza almak isteyen basketbolseverlere, TEGV'e bağış karşılığında üzerinde fotoğrafının bulunduğu tişörtlerini hediye ediyor, eğitime destek oluyor." denildi.

Organizasyonun, saat 14.00 ile 15.00 arasında Sinan Erdem Spor Salonu Tribün Lounge Alanı'nda gerçekleştirileceği paylaşıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti
Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti Cenk Tosun attı, sosyal medya yıkıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:21:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'dan TEGV'e anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]