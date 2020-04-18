Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda taraftarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda taraftarlarla buluştu - Son Dakika Spor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda taraftarlarla buluştu

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda Anadolu Efes Fan Club üyeleriyle bir araya geldi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda taraftarlarla buluştu, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda Anadolu Efes Fan Club üyeleriyle bir araya geldi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ataman, video konferansla gerçekleştirilen "Dijital Taraftar Buluşması"nda basketbolseverlerin sorularını yanıtladı.

Deneyimli başantrenör, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen THY Avrupa Ligi'nin geleceği ile ilgili görüşlerini aktaran Ergin Ataman, "Benim hissiyatım, Avrupa'daki olumlu gidişattan dolayı THY Avrupa Ligi'nin temmuz ayında oynanacağı yönünde. Tabii ki bu maçlar yüzde 99 seyircisiz oynanacak. Özellikle takımların sürekli seyahat halinde olması riskli. Avrupa Ligi'nin öngörüsü tüm takımları en risksiz bir kente toplayıp orada kalan 6 normal sezon maçını oynatmak, daha sonra da 8'li Final düzenlemek. Bana göre en olası senaryo bu. Şehrin açıklanmasının da mayıs ayında yapılacağını düşünüyorum. İstanbul'u bu açıdan zor görüyorum. Tahminim Almanya'da bir şehirde oynanabileceği yönünde." ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Ataman, "Zaman zaman medyada ING Basketbol Süper Ligi'nin oynanmayacağı, bazı takımların oyuncularının sözleşmelerini feshettiği yönünde haberler alıyoruz. Basketbol şu an ülkemizde futbol kadar izlenen bir branş. Eğer futbol maçları oynanıp ING Basketbol Süper Ligi maçları oynanmazsa bu durum, Türk basketbolu için büyük kayıp olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncuların motivasyonu çok kritik olacak"

Ergin Ataman, liglerin oynanmaya başlamasıyla en belirleyici etkenin oyuncuların motivasyonu olacağını dile getirdi.

Takımdaki oyuncularla sürekli görüştüklerini ifade eden Ataman, "Tabii ki en büyük etken psikoloji olacak. Oyuncularımızın motivasyonu çok kritik olacak. Hepsinin şu an çok kararlı olduğunu görüyoruz. Fiziksel olarak bakıldığında her şey eşit olacak. Biz şu anda THY Avrupa Ligi'nin lideriyiz, ligin en iyi basketbol oynayan takımıyız. Oyuncularımız tabii ki bu durumdan etkilendi. Ancak çok kararlılar. Tüm oyuncularımızın motivasyonunu çok yüksek görüyoruz. Kendimizi mental olarak hazır tutuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde kazandıkları Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından çok keyif aldığını anlatan Ergin Ataman, İstanbul'da Zalgiris ve ALBA Berlin ile yaptıkları maçları galip tamamlamalarında taraftarların önemli rol oynadığını aktardı.

Taraftarlardan gelen "Bu takımda hangi oyuncu olurdunuz?" sorusuna "Buğrahan Tuncer" yanıtını veren Ataman, Hırvat oyuncuları Krunoslav Simon'un gelecekte çok iyi bir antrenör olacağına inandığını kaydetti.

Anadolu Efes'in takım yapısı ve transfer stratejisiyle en profesyonel kulüp olduğunun altını çizen Ergin Ataman, yardımcıları Yakup Sekizkök, Tomislav Mijatovic ve Cenk Yıldırım'ın ise gelecekte başarılı birer başantrenör olacağını belirtti.

Öte yandan Ergin Ataman, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren lacivert-beyazlı taraftar Seyfullah Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Bu arada "Dijital Taraftar Buluşması"nda basketbolseverlere sürpriz yapıldı. Anadolu Efes'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer de yayına katıldı. Buğrahan, bu süreçte basketbolu çok özlediğini dile getirdi.

Anadolu Efes Kulübü, "Dijital Taraftar Buluşması"na katılan tüm basketbolseverler adına sağlık çalışanlarına Kahve Dünyası'nın "Kahramanlarımıza" kutularından gönderecek. Kulübün partneri Kahve Dünyası'nın koronavirüs salgınına karşı büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek üzere oluşturduğu kutular, Kahve Dünyası'nın internet sitesinden sağlık çalışanlarına gönderilebiliyor.

Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:54 Kaynak: AA

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