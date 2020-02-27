Anadolu Efes, Berlin'de galibiyet peşinde! ALBA'nın 9 galibiyetinin sadece... - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes, Berlin'de galibiyet peşinde! ALBA'nın 9 galibiyetinin sadece... - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, Berlin'de galibiyet peşinde! ALBA'nın 9 galibiyetinin sadece...

29 dakika önce

Bu bir ilandırALBA BERLIN - ANADOLU EFESShane Larkin yoktu, sakatlığı olduğu belirtilen Vasilije Micic son dakika sürprizi yaptı ve 25 sayı farkla kazanılan Bayern Münih deplasmanında 9 sayı 8 asistlik katkı vererek takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

Anadolu Efes, Berlin'de galibiyet peşinde! ALBA'nın 9 galibiyetinin sadece..., System.String[]

Bu bir ilandır


ALBA BERLIN - ANADOLU EFES


Shane Larkin yoktu, sakatlığı olduğu belirtilen Vasilije Micic son dakika sürprizi yaptı ve 25 sayı farkla kazanılan Bayern Münih deplasmanında 9 sayı 8 asistlik katkı vererek takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.


Lacivert beyazlı temsilcimiz Bayern galibiyetiyle seriyi 10 maça çıkardı, Euroleague'in zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.


ALBA Berlin ise Zenit deplasmanında 83-81 kazanırken, son 5 deplasmanda 4'üncü zaferine imza atıyordu.


İç sahada, deplasmandaki kadar etkili değiller ve Mercedes-Benz Arena'da oynadıkları son 3 maçı kaybettiler. T


akımın önemli isimlerinden Peyton Siva sakat ve bu maçta takımını yalnız bırakacak. Euroleague'de 12 maça çıkan Siva, 11.3 sayı ve 6.3 asist ortalaması ile oynuyordu.


ALBA Berlin ilk 25 maç sonunda Euroleague'de 9 galibiyet elde etti, bu 9 galibiyetin sadece 4'ü evinde...


Anadolu Efes'in bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda elde ettiği farkın ortalaması 7.8! 83.7 sayı attılar, 75.9 sayı yediler...


Üyelerin %32'den fazlası, temsilcimizin Almanya'dan galibiyetle döneceğini düşünüyor...


ALBA Berlin, yeni bir başlangıç yapmaya çalışan Zenit'i geçen hafta yenmeyi başardı. Martin Hermannson 24 sayı ve 7 asistlik performansıyla göz doldurdu. Rokas Giedraitis ve Luke Sikma istikrarlı bir şekilde skor katkısı yapmaya devam ediyor.


Anadolu Efes ise eksiklerine rağmen dolu dizgin yoluna devam ediyor. Larkin'siz oynadıkları Bayern Münih deplasmanında beklenenden çok daha kolay bir galibiyet aldılar. Micic asistleri ile takıma yön verdi ve takım arkadaşlarını oyuna dahil etmeyi başardı. Karşılaşma Rodrigue Beaubois'ın tam istediği bir tempoda oynanınca, Fransız oyuncu da maçın en ektili isimlerinden biri oldu ve 16 sayılık katkı verdi. Yavaş yavaş Moerman'ın da takıma "yeniden" ayak uydurmaya başlaması oldukça önemli.


Bayern Münih, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:47 
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