Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes biletleri Biletix'te
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Anadolu Efes biletleri Biletix'te

46 dakika önce

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçların biletleri, Biletix üzerinden satılacak.

Anadolu Efes biletleri Biletix'te, System.String[]
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçların biletleri, Biletix üzerinden satılacak.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynadığı iç saha maçlarında tribün doluluğunu yüzde 125 artıran Anadolu Efes'in yeni biletleme partneri, Biletix olacak.
Basketbolseverler, Anadolu Efes maçlarının kombinelerine ve biletlerine sadece Biletix üzerinden ulaşabilecek.
Bilet satın alırken taraftarlara kolaylık sağlayan dijital bilet uygulaması, Biletix ile yapılan iş birliğinde de devam edecek. Taraftarlar, telefonlarına indirdikleri maç biletleri ya da kombineleri ile Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlara kolaylıkla giriş yapmayı sürdürecek.
Ayrıca Anadolu Efes Spor Kulübünün toplu bilet satışları da Biletix entegrasyonu ile devam edecek. Grup bileti satın almak isteyen kişi ve kurumlar Biletix ile iletişime geçerek indirimli fiyatlarla bu hizmetten yararlanabilecek.
Ayrıca erken satış döneminde (30 Haziran 2019'dan önce) yeni sezon için kombine bilet satın alan Anadolu Efes taraftarlarının kombineleri de Biletix sistemine aktarılacak. Bu şekilde basketbolseverlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları sağlanacak.
Anadolu Efes, basketbol, Biletix, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 Kaynak: AA
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