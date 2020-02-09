Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi farklı yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi farklı yendi - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi farklı yendi

6 saat önce

Anadolu Efes, hücumda etkili performans sergileyen Peters'ın 15 sayı ürettiği ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi.

Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi farklı yendi, System.String[]

Anadolu Efes, hücumda etkili performans sergileyen Peters'ın 15 sayı ürettiği ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi.


İkinci periyoda Deniz Kılıçlı'nın üst üste attığı basketlerle başlayan ev sahibi takım, 16. dakikada 33-33'lük beraberliği yakaladı. Anadolu Efes, top kayıpları artan rakibi karşısında sayı bulmakta zorlanmadı ve soyunma odasına 43-35 üstünlükle gitti.


Üçüncü çeyreğe art arda üç sayılık isabetler bularak 16-0'lık seriyle giriş yapan Anadolu Efes, aradaki farkı açarak final periyoduna 68-42 önde girdi.


Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, mücadeleden 25 sayı farkla 92-67 galip ayrıldı.


Konuk ekipte Peters, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Upshaw, 13 sayıyla en skorer isim oldu.


Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.


Salon: Gazanfer Bilge


Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Kaan Sarıaslan 11, Cengizhan İvedi 10, Mert Celep 5, Saffold 7, Upshaw 13, Yiğit Can Vardal 5, Deniz Kılıçlı 12, Uğur Hortum 4


Anadolu Efes: Micic, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 10, Peters 22, Sertaç Şanlı 9, Tolga Geçim 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Moerman 7, Beaubois 9, Yiğitcan Saybir 10, Doğuş Balbay 1, Mustafa Kurtuldum 3


1. Periyot: 19-26


Devre: 35-43


3. Periyot: 42-68

Arel Üniversitesi, Büyükçekmece, Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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