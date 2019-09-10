Son Dakika Haberleri: Anadolu efes, chris singleton'ı kadrosuna kattı
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Anadolu efes, chris singleton'ı kadrosuna kattı

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Anadolu efes, chris singleton'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan ve Euroleague'de de final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Adrien Moerman'ın sakatlık sebebiyle ameliyat olmasından dolayı dört numara pozisyonunda bir oyuncuya ihtiyaç duyan lacivert-beyazlı ekip, bu bölgedeki boşluğu geçen sezonu Barcelona formasıyla tamamlayan Chris Singleton ile doldurdu.

Geçen sezon İspanya Ligi'nde 40 maçta 24.45 dakika ortalama süre alan 29 yaşındaki oyuncu, maç başına 9,6 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Singleton, Euroleague'de ise 35 maçta 24,58 dakika ortalama süre alarak, maç başına 8,0 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları yakaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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