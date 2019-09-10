Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Chris Singleton'u kadrosuna kattı
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Anadolu Efes, Chris Singleton'u kadrosuna kattı

2 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon İspanya'nın Barcelona ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Chris Singleton'u kadrosuna dahil etti.

Anadolu Efes, Chris Singleton'u kadrosuna kattı, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon İspanya'nın Barcelona ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Chris Singleton'u kadrosuna dahil etti.

Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.

Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarını giyen Chris Singleton, geçen sezon İspanyol ekibinde görev aldığı 35 THY Avrupa Ligi maçında 8 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Anadolu Efes, Barcelona, basketbol, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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