Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes deplasmanda mağlup!
Son Dakika Spor Anadolu Efes deplasmanda mağlup!

Anadolu Efes deplasmanda mağlup!

6 saat önce

Karşılaşmaya ev sahibi Panathinaikos Opap, Thomas, Fredette, Calathes, Wiley ve Bentil ilk beşiyle başlarken, Anadolu Efes ise Larkin, Singleton, Micic, Anderson ve Dunston ile başladı.

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Karşılaşmaya ev sahibi Panathinaikos Opap, Thomas, Fredette, Calathes, Wiley ve Bentil ilk beşiyle başlarken, Anadolu Efes ise Larkin, Singleton, Micic, Anderson ve Dunston ile başladı.


Panathinaikos Opap'ın agresif savunma düzeni, Anadolu Efes'in üç sayılık atışlarda başarısız olmasına neden oldu. Dış atışlarda istediği tempoyu yakalayamayan Efes, ilk yarıda üç sayı çizgisinde 12 atıştan sadece 1'inde başarılı oldu. Fredette ile üç sayıda daha avantajlı olan Panathinaikos, baskılı oyunuyla Efes'i hücumlarda dış atışlara mecbur bıraktı. İlk yarının sonlarına doğru Efes, dış atışlar yerine potaya giderek dengeleri bozdu, Panathinaikos'un savunma zafiyetini kullanan Efes, 2'nci periyotun sonlarında yaptırdığı faul ve basket faullerle aradaki farkı azaltmayı başardı fakat ilk yarıyı 42-38 geride bitirdi.


İkinci yarıya daha tempolu başlayan Anadolu Efes, hızını avantaja çevirirken Panathinaikos'u top kaybı yapmaya iterek farkı kapattı. Kullandığı başarılı faul atışlarıyla aradaki farkı hızlı bir şekilde kapatan Efes, 46-46'lık skorla durumu eşitledi. Özellikle Larkin'in oyunuyla maça dönen Efes, 3'üncü çeyreği 63-53 geride bitirdi. Son çeyrekte Panathinaikos Rice ve Papapetrou ile tempoyu yükseltirken, Efes temposunu koruyamadı ve mücadeleden 86-70 mağlup ayrıldı.


Panathinaikos'ta Tyrese Rice 18 sayıyla mücadele ederken, Efes'te ise Larkin ürettiği 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


SALON: OAKA


HAKEMLER: Sreten Radovic, Damir Javor, Mehdi Difallah


PANATHINAIKOS OPAP: Thomas (9), Rice (18), Papagiannis (10), Papapetrou (14), Vougioukas (2), Johnson (7), Brown, Fredette (11), Calathes (11), Wiley, Mitoglou, Bentil (4)


ANADOLU EFES: Larkin (28), Beaubois, Singleton (13), Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Pleiss (2), Micic (6), Anderson, Peters (2), Dunston (8), Simon (11)


1'İNCİ PERİYOT: 24-19


İLK DEVRE: 42-38


3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-54


5 FAUL: 36,14 Papapetrou (Panathinaikos OPAP)

Panathinaikos, Anadolu Efes, Efes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:52 
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