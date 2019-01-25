Anadolu Efes Deplasmanda Real Madrid'e Mağlup Oldu
19 dakika önce
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanyol takımı Real Madrid'e 92-84 yenildi.
Basketbol THY Avrupa
Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes
deplasmanda İspanyol takımı Real Madrid
'e 92-84 yenildi.
Madrid kentindeki Wizink Center salonunda oynanan karşılaşma baştan sona büyük bir çekilmeye sahne oldu.
Maçın ilk periyodu 21-21 sona ererken takımlar devre arasına da 42-42 eşitlikle gitti.
Üçüncü periyotta ev sahibi takımın iyi savunma ve hızlı hücumuna iyi karşılık veren ve maçtan kopmamayı başaran Anadolu Efes son periyoda 64-61 geride girdi.
Son çeyrekte Real Madrid'de Sergio Llull
'un dış atışlarına ve Felipe Reyes
'in pota altındaki başarılı oyununa karşılık vermekte zorlanan Anadolu Efes sahadan 92-84 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmada Anadolu Efes'te Vasilije Micic 21 sayı, Real Madrid'de ise Anthony Randolph 24 sayı ile öne çıkan oyuncular oldu.
Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 7. yenilgisini alıp, 4. sıradaki yerini korudu. 16. galibiyetini alan Real Madrid ise 2'cilikte kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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