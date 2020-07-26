Anadolu Efes, Dunston ile sözleşme yeniledi (YENİDEN)

Anadolu Efes'te, 34 yaşındaki ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın sözleşmesi yenilendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Bryant Dunston ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2015-2016 sezonunun başında Anadolu Efes'e katılan Dunston, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar takımda görev yapacak.