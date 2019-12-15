Anadolu Efes durdurulamıyor - Son Dakika
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Anadolu Efes durdurulamıyor

6 saat önce

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla ligde şampiyon olan ve THY Euroleague'de final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes'in yükselişi bu sezonda devam ediyor.

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Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla ligde şampiyon olan ve THY Euroleague'de final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes'in yükselişi bu sezonda devam ediyor. Başantrenör Ergin Ataman ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Efes, bu sezon takımın iskelet kadrosunu koruyup, iyi takviyeler yaparak gücüne güç kattı. Lacivert-beyazlılar ligde ve Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor.


26'da 23 galibiyet


Anadolu Efes bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 11 galibiyet, 1 mağlubiyet, THY Euroleague'de de 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlılar sezon başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Efes bu sezon çıktığı 26 resmi müsabakadan 23 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 kez de rakiplerine yenildi.


14 maçtır bileği bükülmüyor


İki kulvarda başarılı bir sezon geçiren ve seyir zevki yüksek bir basketbol oynayan Anadolu Efes, yenilmeyi unuttu. Lacivert-beyazlılar, 31 Ekim'de Yunan ekibi Panathinaikos'a mağlup olduktan sonra çıktığı 14 karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Efes bu maçların 7'sini ligde 7'sini de Euroleague'de oynadı. Anadolu Efes ayrıca ligde son 9, Euroleague'de de son 7 maçta parkeden galip ayrılan taraf oldu.


İstatistiklerle Anadolu Efes


Anadolu Efes Euroleague'de 86.0 sayı, 33.8 ribaund ve 18.7 asist ile oynarken, ligde ise 90.3 sayı, 34.8 ribaund ve 23.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes de ayrıca Shane Larkin de gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlıyor. Larkin Euroleague'de 22.0 sayı ortalamasıyla oynayarak bu alanda zirvede yer alıyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:46 
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