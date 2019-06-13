Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'e güvenlik önlemi
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Anadolu Efes'e güvenlik önlemi

2 saat önce

Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmasında lacivert-beyazlıların benchinin arkasında yer alan tribününde sarı-lacivertli taraftarlar oturtulmazken, oralarda güvenlik güçleri yer aldı.

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Anadolu Efes- Fenerbahçe karşılaşmasında lacivert-beyazlıların benchinin arkasında yer alan tribününde sarı-lacivertli taraftarlar oturtulmazken, oralarda güvenlik güçleri yer aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Anadolu Efes'i ağırladı. Müsabakada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Efes yedek oyuncularının ve teknik ekibinin olduğu yerin arkasına sarı-lacivertli taraftarlar oturtulmadı. Bu yerlerde polis spor şubeden personel yer aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Anadolu Efes, Spor
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