Anadolu Efes'e Vasilije Micic'ten kötü haber - Son Dakika
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Anadolu Efes'e Vasilije Micic'ten kötü haber

6 saat önce

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Anadolu Efes'e Vasilije Micic'ten kötü haber, System.String[]

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı oyuncumuz Vasilije Micic kalf sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sağlık ekibimizin verdiği bilgiye göre Micic, Türkiye Kupası ve Euroleague'deki Bayern Münih karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini diliyoruz."


Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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