Anadolu Efes'e yeni sponsor

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde Anadolu Efes oyuncuları, 2 sezon boyunca Bil Group markalarından Bilcee'nin özel tasarım maç formalarını, antrenman malzemelerini ve kamp setlerini kullanacak.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde Anadolu Efes oyuncuları, 2 sezon boyunca Bil Group markalarından Bilcee'nin özel tasarım maç formalarını, antrenman malzemelerini ve kamp setlerini kullanacak.
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14.08.2020 19:54:14. #1.12#
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