Corendon Airlines, Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partner oldu - Son Dakika

Corendon Airlines, Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partner oldu

Corendon Airlines, Türk basketbolunda "İlklerin Takımı" olan Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partner oldu.

Corendon Airlines, Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partner oldu, System.String[]

Corendon Airlines, Türk basketbolunda "İlklerin Takımı" olan Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partner oldu. Anlaşma gereğince Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ulaşım gibi pek çok alanda destek verecek olan havayolu şirketi, basketbolseverleri mutlu edecek pek çok etkinliğe ve kampanyaya da imza atacak, Anadolu Efes'in forma ve şortlarında da logosuyla birlikte yer alacak.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise Anadolu Efes Spor Kulübü ile hayata geçirilen iş birliği hakkında, "Ülkemizin adını dünyanın pek çok noktasında duyuran bir marka olarak kurulduğu günden bu yana ülkemize büyük gururlar yaşatan Anadolu Efes Spor Kulübü ile iş birliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine vereceğimiz destekle Anadolu Efes Spor Kulübü'ne güç katacağımıza, kendilerinin başarı yürüyüşüne destek olacağımıza inanıyoruz. Tüm Anadolu Efes Spor Kulübü ailesine 2020 – 2021 sezonu için büyük başarılar diliyoruz" dedi.

"SAYGIN BİR MARKA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

2020 – 2021 sezonu öncesinde yapılan partnerlik anlaşmasının Türk basketbolu için çok değerli bir gelişme olduğunu belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise, "Covid-19 salgını döneminde spor ekosisteminde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Corendon Airlines ile gerçekleştirdiğimiz partnerlik anlaşmasının sadece kulübümüz için değil Türk basketbolu için çok büyük önem taşıdığını ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çok saygın bir marka ile iş birliği yapmak kuşkusuz bizi çok mutlu ediyor. Bu sebeple biz de bu anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Corendon Airlines, Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partner oldu

Anadolu Efes, Koronavirüs, Havacılık, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Corendon Airlines, Anadolu Efes Spor Kulübü'ne partner oldu - Son Dakika Spor

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