Anadolu Efes eksik maçını tamamladı, Pınar Karşıyaka zirveden indi!

Anadolu Efes, 23 maçta 21 galibiyete ulaşıp yeniden liderlik koltuğuna kurulurken, Karşıyaka 23 haftada 20 galibiyetle ikinci sıraya geriledi.



Yarı finale çıktığı FIBA Europe Cup, FIBA tarafından koronavirüs pandemisi yüzünden sezon sonuna kadar askıya alınan yeşil-kırmızılı ekip ligde pazar günü Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u seyircisiz randevuda konuk edecek.



