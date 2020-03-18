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Anadolu Efes eksik maçını tamamladı, Pınar Karşıyaka zirveden indi!
6 saat önce
Anadolu Efes, 23 maçta 21 galibiyete ulaşıp yeniden liderlik koltuğuna kurulurken, Karşıyaka 23 haftada 20 galibiyetle ikinci sıraya geriledi.
Anadolu Efes, 23 maçta 21 galibiyete ulaşıp yeniden liderlik koltuğuna kurulurken, Karşıyaka 23 haftada 20 galibiyetle ikinci sıraya geriledi.
Yarı finale çıktığı FIBA Europe Cup, FIBA tarafından koronavirüs pandemisi yüzünden sezon sonuna kadar askıya alınan yeşil-kırmızılı ekip ligde pazar günü Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u seyircisiz randevuda konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:20
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