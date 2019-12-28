Anadolu Efes, Euroleague'de 2. sıraya tırmandı! Fenerbahçe Beko ise... - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes, Euroleague'de 2. sıraya tırmandı! Fenerbahçe Beko ise... - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, Euroleague'de 2. sıraya tırmandı! Fenerbahçe Beko ise...

6 saat önce

Geçen sezon final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da başarılı takımlarından Anadolu Efes, sahasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini 99-79 mağlup etti ve 13. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes, Euroleague'de 2. sıraya tırmandı! Fenerbahçe Beko ise..., System.String[]

Geçen sezon final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da başarılı takımlarından Anadolu Efes, sahasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini 99-79 mağlup etti ve 13. galibiyetine ulaştı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 3. girdiği haftanın ardından averajla 2. sıraya yükseldi.


Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise İspanya temsilcisi Valencia'yı ağırladığı maçı uzatmada 100-98 kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 18 takımlı ligde 15. sırada yer aldı.


Organizasyonda şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Panathinaikos'u 87-75, Barcelona ise Olympiakos'u 90-80 yendi. İki İspanya takımı da 13. galibiyetini elde etti.


THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında alınan sonuçlar şöyle:


CSKA Moskova (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-75


Anadolu Efes-Maccabi FOX (İsrail): 99-79


ALBA Berlin (Almanya)- Baskonia (İspanya): 81-57


Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 75-87


ASVEL (Fransa)- Khimki (Rusya): 92-88


Zenit (Rusya)- Kızılyıldız mts (Sırbistan): 58-65


Fenerbahçe Beko-Valencia (İspanya): 98-100


Bayern Münih (Almanya)-Zalgiris (Litvanya): 73-98


Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 90-80


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:16 
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