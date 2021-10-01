Anadolu Efes, Euroleague'e mağlubiyetle başladı - Son Dakika

THY Euroleague 2021-2022 sezonunun ilk maçında geçtiğimiz yılın şampiyonu Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'e 82-69 yenildi.
Salon: WiZink Center
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Olegs Latisevs xx, Carmelo Paternico xx
Real Madrid: Williams-Goss xx 9, Causeur x 2, Hanga xx 8, Tavares xxx 13, Yabusele xxx 15, Heurtel xxx 15, Poirier xx 4, Taylor x 4, Llull xx 7, Abalde x 5, Fernandez x
Başantrenör: Pablo Laso
Anadolu Efes: Beaubois x 3, Micic xx 9, Simon xx 8, Moerman x 4, Dunston x 4, Larkin xxx 21, Petrusev xxx 17, Singleton x 3, Anderson x, Doğuş Balbay x, Buğrahan Tuncer x, Pleiss x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 32-15 (Real Madrid lehine)
Devre: 50-35 (Real Madrid lehine)
3. Periyot: 68-48 (Real Madrid lehine)
(İHA)
Kaynak: İHA
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