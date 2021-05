Anadolu Efes, EuroLeague Final Four için Köln'e gitti

Anadolu Efes, Köln'de 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek THY EuroLeague Final Four karşılaşmaları için Almanya'ya gitti.

THY EuroLeague 2020-2021 sezonunda Final Four'a kalma başarısı gösteren Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti. Yolculuktan önce Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman; İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'ya forma hediye etti.

ERGİN ATAMAN: ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZLacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'deki başarılarını artık taçlandırmak istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Öncelikle çok güzel bir uğurlama yaptı İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA. Onlara çok teşekkür ediyorum. İki senedir tüm Türkiye gururla Anadolu Efes takımını takip ediyor. İnşallah herkesin beklentisi o kupayı getirmeye çalışacağız. Önce 2019 yılının rövanşını almamız gerekiyor. CSKA Moskova 'ya finalde kaybetmiştik. CSKA'yı cuma akşamı yenmeyi başarırsak inşallah finalde şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Hepimiz hazırız çünkü bunu hak ediyoruz. Ama bunu da sahaya yansıtmamız gerekiyor.Son üç sezondur EuroLeague'nin en çok maç kazanan takımıyız, CSKA Moskova ile birlikte. Avrupa'nın en üst basketbol organizasyonunda zirvedeyiz. 2019 yılında final oynadık. Geçtiğimiz sezon ligi domine ederken lig iptal edildi. Artık bunu taçlandırmak istiyoruz."DOĞUŞ BALBAY: FARKLI BİR TAKIMIZTakım kaptanı Doğuş Balbay da "Önümüzde iki maç var. İkisi de final havasında olacak zaten. 40 dakika, bunların telafisi yok. Onun için en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk önce CSKA Moskova maçını düşünüyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp sakatsız bir şekilde o maça çıkacağız. Evet 2019 yılında finalde onlara kaybetmiştik ama şu anda farklı bir takımız. Çekirdek kadromuzu koruduk, o avantajımız var. Umarım galip gelen taraf biz oluruz" dedi.FINAL FOUR KADROSUDaha önce katıldığı Final Four organizasyonlarını bir kez ikinci, iki kez de üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes'in Final Four 2021'deki kadrosu ise şu şekilde:

0 - Shane Larkin, 1- Rodrigue Beaubois, 2- Chris Singleton, 3- Yiğitcan Saybir, 4 - Doğuş Balbay (Kaptan), 8 - Tolga Geçim, 11 - Erten Gazi, 15 - Sertaç Şanlı, 18 - Adrien Moerman, 19 - Buğrahan Tuncer, 21 - Tibor Pleiss, 22 - Vasilije Micic, 23 - James Anderson, 42 - Bryant Dunston, 44 - Krunoslav Simon