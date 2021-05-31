Üye Girişi
Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu - Son Dakika
BBC

Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu

31.05.2021 02:33
Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu, System.String[]

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Anadolu Efes'in zaferinde, 25 sayı atan Sırp gard Vasilije Micic ile 21 sayıyla katkıda bulunan Shane Larkin önemli rol oynadı.

Önümüzdeki yıl NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyecek olan Micic, Euroleague Final Four'un en değerli oyuncusu seçildi.

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman da, Euroleague'de şampiyonluk kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Anadolu Efes de Fenerbahçe'den son Euroleague şampiyonluğuna uzanan ikinci Türk takımı olmayı başardı.

Başarılı NBA kariyerinin ardından geri dönen 40 yaşındaki pivot Pau Gasol ile Euroleague şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Barcelona, ikinci çeyreğin başına kadar maçı 25-15 önde götürdü.

Barcelona, sert savunmasıyla Anadolu Efes'in en etkili iki ismi Micic ve Larkin'i etkisi altına aldı. Ancak ikinci çeyrekle birlikte 21-4'lük müthiş bir seri yakalayan Anadolu Efes, ilk devreyi 39-36 önde kapattı.

Anadolu Efes, ikinci devreye de Larkin ve Micic'in etkili oyunuyla başladı. Micic'in üst üste basketleriyle lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyrekte bir ara farkı 11 sayıya kadar çıkardı.

Barcelona, dördüncü çeyreğin başlarında kısa bir süreliğine oyunun kontrolünü ele aldı. Ancak Micic'in etkili oyunuyla Anadolu Efes farkın kapanmasına izin vermedi.

27 yaşındaki Sırp gard, Cuma günü CSKA'ya karşı 25 sayı ve altı asistle oynadığı yarı final maçının son bölümlerinde faul hakkını doldurarak oyundan çıkmak zorunda kalmasından ders aldığını söyledi.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Micic, "Bu gece daha akıllı oynadım ancak ilk yarıda bizi Shane (Larkin) hayatta tuttu ve harika bir işe imza attıkları için takımı tebrik ediyorum" dedi.

Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu
Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu

Turkish Airlines Euroleague, Anadolu Efes, Barcelona, Sırp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor         
00:44
Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi         
23:39
Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu         
23:18
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti         
22:32
Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü         
21:22
Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı         
20:09
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı         
14:30
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti         
09:36
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 02:55:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement