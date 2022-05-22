Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu - Son Dakika
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Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu

22.05.2022 12:51
Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu

EuroLeague final karşılaşmasında Anadolu Efes basketbol takımı, Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

EuroLeague final karşılaşmasında Anadolu Efes basketbol takımı, Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.Anadolu Efes basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in final karşılaşmasında Real Madrid takımını mağlup ederek 2021-2022 EuroLeague sezonunun şampiyonu oldu. Böylelikle Anadolu Efes EuroLeague'deki ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Cumartesi akşamı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan final karşılaşmasında Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ile Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes karşılaştı. Turkish Airlines Euroleague Final Four'un en değerli oyuncusu da seçilen Sırp oyuncu, final karşılaşmasında 23 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Real Madrid takımının en skorer oyuncusu ise 14 sayıyla Walter Tavares oldu.

Ergin Ataman: Takımım NBA seviyesinde

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, "Müthiş oyuncularım var. Kilitlenen anları çözebiliyoruz. Takımım, NBA takımı seviyesinde. Bu sezon NBA takımı gibi oynamadık ama önceki sezonlarda öyle oynadık. Hepsi bu" diye konuştu.

2005'ten bu yana Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk baş antrenör olmasıyla ilgili yöneltilen bir soruya yanıt veren Ataman, "Müthiş bir duygu. Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Eminim ki bundan sonra birçok arkadaş bu seviyeye gelecektir" dedi. A Milli Basketbol Takımını da çalıştıracağını ifade eden Ataman, hedefinin A Milli Takım ile de madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Anadolu Efes basketbol takımı EuroLeague'deki ilk şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda kazanmıştı.

DHA,DW/DÇÜ,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

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