Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes-FC Barcelona maçında 'Pembe Top' ile farkındalık yapılacak
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Anadolu Efes-FC Barcelona maçında 'Pembe Top' ile farkındalık yapılacak

50 dakika önce

THY Euroleague'in ilk haftasında oynanacak Anadolu Efes-FC Barcelona maçında meme kanserine farkındalık için 'Pembe Top' kampanyası dolayısıyla hava atışını oyuncu Bensu Soral yapacak.

Anadolu Efes-FC Barcelona maçında 'Pembe Top' ile farkındalık yapılacak, System.String[]

THY Euroleague'in ilk haftasında oynanacak Anadolu Efes-FC Barcelona maçında meme kanserine farkındalık için 'Pembe Top' kampanyası dolayısıyla hava atışını oyuncu Bensu Soral yapacak.


Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü iş birliğiyle; kadınlara ve sevdikleri kadınlara değer veren erkeklere ulaşmak için dünyada bir ilke imza atıldı ve basketbol maçında hava atışı 'Pempe Top' ile yapıldı. Kulüp 2014 yılından beri ekim ayında Meme Kanseri farkındalık ayında bir Euroleague maçını farkındalık mücadelesine dönüştürdü. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen 'Pembe Top' kampanyası altıncı yılına girdi.


'Pembe Top' 4 Ekim Cuma günü Anadolu Efes ve FC Barcelona arasında oynanacak Euroleague maçında Bensu Soral'ın elinden havalanacak. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Barcelona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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