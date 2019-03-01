Anadolu Efes ?? Fenerbahçe Beko | 03.03.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin büyük derbisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Pazar günü 15.15'te yine büyük bir mücadele için karşı karşıya gelecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin büyük derbisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Pazar günü 15.15'te yine büyük bir mücadele için karşı karşıya gelecek.

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