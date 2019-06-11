Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar

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Kendisine edilen küfürleri protesto eden Ergin Ataman, sahaya kulaklıkla çıktı!

Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup eden Anadolu Efes seriyi eşitledi

Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu