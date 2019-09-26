Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar
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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar

28 dakika önce

Basketbolda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar, System.String[]

Basketbolda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Şahinbey Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Bakanlar Kasapoğlu ve Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

6 bin 500 seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu.

Az sayıdaki Anadolu Efes taraftarı da takımlarını destekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:42 Kaynak: AA
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