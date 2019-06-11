Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 5. kez kazandı
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile bu sezon oynadığı 9. karşılaşmada 5. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
, Fenerbahçe Beko
ile bu sezon oynadığı 9. karşılaşmada 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 101-93'lük skorla mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi. İki takım bu müsabaka ile birlikte bu sezon 9. kez karşı karşıya gelirken, Efes rakibine karşı 5. galibiyetini elde etti. Efes ile Fener, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4, THY
Euroleague'de 3, Türkiye Kupası
ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da 1'er kez olmak üzere oynanan 9 maçta sarı-lacivertliler de parkeden 4 kez galip ayrıldı.
(İHA)
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