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Anadolu Efes, final serisinde 2-0 öne geçti - Son Dakika

Anadolu Efes, final serisinde 2-0 öne geçti

05.06.2021 21:56
Anadolu Efes, final serisinde 2-0 öne geçti, System.String[]

SALON: Sinan Erdem SporHAKEMLER: Zafer Yilmaz, Sinan İşgüder, Can MavisuANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois 27, Sertaç Şanlı 7, Adrien Moerman 3, Buğrahan Tuncer 6, Vasilije Micic 23, Shane Larkin 11, Christopher Singleton 15, Bryant Dunston 3, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim,...

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Zafer Yilmaz, Sinan İşgüder, Can Mavisu

ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois 27, Sertaç Şanlı 7, Adrien Moerman 3, Buğrahan Tuncer 6, Vasilije Micic 23, Shane Larkin 11, Christopher Singleton 15, Bryant Dunston 3, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Erten GaziFENERBAHÇE BEKO: Marko Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 8, Nando de Colo 14, Danilo Barthel 9, Jan Vesely 6, Alex Perez 5, Tarik Biberoviç 7, Kenan Sipahi 3, Ahmet Duverioğlu 8, Berkay Candan, Ali Muhammed, Yiğit Onan1'İNCİ PERİYOT: 23-19DEVRE: 41-373'ÜNCÜ PERİYOT: 64-565 FAUL ALAN: 35.14 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)DİSKALİFİYE: Christopher Singleton (Anadolu Efes) - Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Ahmet Duverioğlu, Yiğit Onan (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. : Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois oldu.FENERBAHÇE'DEN 4, ANADOLU EFES'TEN 1 OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ.Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında gerginlik yaşandı. Singleton'un maçın bitimine 3 buçuk dakika kala aldığı basket faulün ardından iki oyuncu arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes'ten Singleton'a topu attı, Singleton'un bacağına gelen top sonrasında iki oyuncu arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra iki takım oyuncuları da araya girerek Melih Mahmutoğlu ve Singleton'ı sakinleştirdi. Hakemlerin pozisyonu izlemesinin ardından iki oyuncu, oyundan diskalifiye edildi. Ayrıca Fenerbahçe Bekolu Alex Perez ve Ahmet Duverioğlu da bu pozisyonun ardından oyundan ihraç edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely de çift teknik faulün ardından oyun dışında kaldı.


- İstanbul
Anadolu Efes, final serisinde 2-0 öne geçti
Anadolu Efes, final serisinde 2-0 öne geçti
Anadolu Efes, final serisinde 2-0 öne geçti

Sinan İşgüder, Sertaç Şanlı, Anadolu Efes, Sinan Erdem, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, final serisinde 2-0 öne geçti - Son Dakika Spor


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