Anadolu Efes finalde

TBL Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes
, Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 78-72 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç
xx, Fatih Arslanoğlu
xx, Ali Şakacı
xx Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison xxx 24, Tai Webster xx 6, Zach Auguste xx 15, Nigel Hayes xx 12, Göksenin Köksal xx 8, Marko Arapovic x 2, Can Korkmaz
x 5, Ege Arar
x, Caner Erdeniz
x, Erol Can Çinko x Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan Anadolu Efes: Bryant Dunston x 2, James Anderson xx 13, Motum xxx 24, Vasilije Micic xxx 23, Sertaç Şanlı
x 4, Shane Larkin
xx 12, Onuralp Bitim x, Doğuş Balbay
x, Metecan Birsen x, Buğrahan Tuncer x Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 15-17 (Anadolu Efes lehine) Devre: 36-41 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 51-62 (Anadolu Efes lehine) 5 faulle çıkan: Tai Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)
(İHA)