Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes finalde
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu Efes finalde

1 saat önce

TBL Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-72 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Anadolu Efes finalde, System.String[]
TBL Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-72 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.
Salon: Sinan Erdem Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Şakacı xx Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison xxx 24, Tai Webster xx 6, Zach Auguste xx 15, Nigel Hayes xx 12, Göksenin Köksal xx 8, Marko Arapovic x 2, Can Korkmaz x 5, Ege Arar x, Caner Erdeniz x, Erol Can Çinko x Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan Anadolu Efes: Bryant Dunston x 2, James Anderson xx 13, Motum xxx 24, Vasilije Micic xxx 23, Sertaç Şanlı x 4, Shane Larkin xx 12, Onuralp Bitim x, Doğuş Balbay x, Metecan Birsen x, Buğrahan Tuncer x Başantrenör: Ergin Ataman 1. Periyot: 15-17 (Anadolu Efes lehine) Devre: 36-41 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 51-62 (Anadolu Efes lehine) 5 faulle çıkan: Tai Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Sigorta, Galatasaray, Anadolu Efes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Seyahat Acenteleri yasasıyla tatil sigortalanıyor Galatasaray, Fernando Muslera'nın yedeğini buldu! Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok'u istiyor iddiası! Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 22:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]