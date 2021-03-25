Anadolu Efes, formalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti
25.03.2021 22:17
THY Euroleague normal sezonun son iç saha maçında Panathinaikos ile karşılaşan Anadolu Efes, mücadelede kullandığı #17 #HareketeGeç formalarıyla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti ve herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı.
THY Euroleague normal sezonun son iç saha maçında Panathinaikos ile karşılaşan Anadolu Efes, mücadelede kullandığı #17 #HareketeGeç formalarıyla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti ve herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı.
Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tümüne formasında yer veren Anadolu Efes, basketbolseverlerden de çok olumlu geri dönüşler aldı. Gerçekleştirdiği projelerde küresel sorunlara özel bir yer ayıran Anadolu Efes Spor Kulübü, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na formasında taşıyarak farkındalık oluşturdu. - İSTANBUL
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