Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi - Son Dakika Spor

Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle: Yarın: 18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)18.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)20.

Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:


Yarın:


18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)


18.00 Darüşşafaka Tekfen- Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)


20.15 Teksüt Bandırma- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)


20.15 Fenerbahçe Beko- Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)


27 Şubat Perşembe:


18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)


20.15 Pınar Karşıyaka- Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)


Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi.


basketbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:06 
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