Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)



18.00 Darüşşafaka Tekfen- Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)



20.15 Teksüt Bandırma- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)



20.15 Fenerbahçe Beko- Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)



27 Şubat Perşembe:



18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)



20.15 Pınar Karşıyaka- Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi.



