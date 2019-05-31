Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77
Son Dakika Spor Haber

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77

58 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Alper ÖzgökANADOLU EFES: Moerman 14, Simon 13, Micic 16, Dunston 15, Beaubois 18, Sertaç Şanlı 6, Yiğitcan Saybir, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Metecan BirsenGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 17, Auguste 12, Arapovic 13, Webster...

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77, System.String[]

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Moerman 14, Simon 13, Micic 16, Dunston 15, Beaubois 18, Sertaç Şanlı 6, Yiğitcan Saybir, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Metecan Birsen
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 17, Auguste 12, Arapovic 13, Webster 11, Göksenin Köksal 8, Hayes 5, Can Korkmaz 8, Ege Arar, Caner Erdeniz, Erolcan Çinko 3
1'İNCİ PERİYOT: 22-19
DEVRE: 41-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:11 Kaynak: DHA
Galatasaray, Anadolu Efes, Sigorta, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Quaresma'dan çok konuşulacak transfer sözleri: Ben satılık insan değilim TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 22:09:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]