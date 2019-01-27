Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82

6 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali KöseoğluANADOLU EFES: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes...

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

ANADOLU EFES: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 12, Erol Can Çinko 3, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic 13, Caner Erdeniz

1'İNCİ PERİYOT: 19-26

İLK YARI: 37-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

Spor
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