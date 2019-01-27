Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82
6 dakika önce
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali KöseoğluANADOLU EFES: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes...
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu
ANADOLU EFES: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 12, Erol Can Çinko 3, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic 13, Caner Erdeniz
1'İNCİ PERİYOT: 19-26
İLK YARI: 37-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-67
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:59 Kaynak: DHA
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