Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Son Dakika

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Galatasaray Doğa Sigorta- Dnipro ve Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.