Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta serisi başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde heyecan, yarın Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde heyecan, yarın Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.

Tüm müsabakaların Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı eşleşmede Anadolu Efes, ev sahibi avantajına sahip. Mücadelenin başlama saati ise 19.00.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçti.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ise çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'a 2-1 üstünlük sağlamıştı.

İki takım arasında ligde normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, sarı-kırmızılılar karşısında 73-70 ve 92-82'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'in, üçüncü karşılaşma ise 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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